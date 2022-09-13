Москва, 13 сентября, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Сегодня, 13 сентября, по состоянию на 15:35 по мск ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,26%, до $94,24 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Schmucki Нефть

«В первой половине дня котировки поднимались выше $95, но сейчас рынок корректируется вниз.

Поддержку ценам на нефть оказывают негативные сигналы с переговоров по иранской ядерной программе, а также одидания публикации прогноза ОПЕК по спросу сегодня.

Стало также известно, что американские стратегические резервы сократились до минимума с 1984 года, а к концу октября могут при таких темпах высвобождения резервов упасть до значений начала 80-х годов.

Это означает, что, несмотря на массированные интервенции США не удалось обвалить цены на нефть. Сегодня рынок ждет данных по инфляции в США и предварительных данных по запасам нефти», — пояснил эксперт.

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