Новосибирск, , 20:08 — REGNUM Новосибирский аэропорт «Толмачево» закупит оборудование для воздушно-пропускного пункта — для «технического перевооружения». Это следует из информации, размещённой на сайте госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Аэропорт «Толмачёво» Olmachevo.ru

Согласно документам, максимальная цена контракта — 430 144 006 рублей.

Подрядчику до 30 июля 2023 года должен будет провести необходимые коммуникации и радиосвязь, установить систему видеонаблюдения и комплекс безопасности ФСБ, оборудовать таможенные посты и пограничный контроль.

Заявки принимают до 17 октября 2022 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Новосибирская область получит дополнительные федеральные средства на реконструкцию аэропорта. Дополнительно удалось изыскать 708 млн рублей.

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