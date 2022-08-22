Новосибирск, 22 августа, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Новосибирская область получит дополнительные федеральные средства на реконструкцию аэропорта «Толмачёво». Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной думы, депутат от региона Александр Жуков («Единая Россия»).

Tolmachevo.ru Международный аэропорт Толмачёво в Новосибирске

«Одобрены предложения о выделении дополнительных средств Новосибирской области в связи удорожанием строительных ресурсов. Удалось изыскать дополнительные 708 млн рублей на реконструкцию «Толмачёво», — уточнил он.

Кроме того, регион получит 84 млн рублей на общежитие Новосибирского государственного технического университета, 27 млн рублей на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения, 169 млн рублей на обеспечение комплексного развития сельских территорий и 114 млн рублей на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства.