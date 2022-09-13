Москва, 13 сентября, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Заявление советника главы офиса Зеленского Алексея Арестовича, что все добровольно получившие паспорта РФ жители б. УССР будут осуждены за госизмену, — заявление нациста. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября высказал лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Duma.gov.ru Леонид Слуцкий

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«Заявление Арестовича — заявление истинного нациста. Для него все, кто не захотел жить под фашиствующим режимом Зеленского, — предатели, со всеми вытекающими репрессиями и расправами», — заявил Слуцкий.

Русофобия и неонацизм в Киеве достигли уровня шизофрении, излечить которую может только спецоперация, убежден парламентарий.

«Все цели по денацификации и демилитаризации Киева будут достигнуты», — подчеркнул он.