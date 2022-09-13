Москва, 13 сентября, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Проект «Киевского соглашения по безопасности» — это про то, как Западу продолжить дальше противостояние с Россией на киевском плацдарме. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября, об этом заявил лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Zhirinovskiy2012.ru Леонид Слуцкий

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«Все его пункты направлены лишь на дальнейшую эскалацию, а не на разрешение текущей ситуации. По сути, предлагается задокументировать продвижение военной инфраструктуры стран Запада к российским границам, накачку [б. УССР] западными вооружениями, из которых и дальше нацисты будут убивать детей Донбасса и стрелять по русским, закрепить санкционное давление на нашу страну», — заявил Слуцкий.

Ну, а пункт, который «не отменяет намерения Киева вступить в НАТО», лишь подтверждает правильность и своевременность решения о проведении Россией спецоперации, подчеркнул парламентарий.

«Это никакие не гарантии «безопасности», это проект пакта о вовлечении стран НАТО и их союзников в конфликт в [б. УССР]. Проект против России, против ядерной державы. Надеюсь, все западные партнеры Киева хорошо осознают, под чем им предлагается подписаться», — убежден глава комитета Госдумы.

И эти так называемые «гарантии» точно никак не соприкасаются с задачами по денацификации и демилитаризации территории бывшей УССР, спецоперация будет продолжена и доведена до конца, подчеркнул Слуцкий.