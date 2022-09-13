Москва, , 15:26 — REGNUM Задержания подозреваемых в шпионаже и диверсиях вкупе с обострением обстановки на фронтах всё жёстче ставят вопрос о том, как обходиться российскому государству с представителями «гражданского общества», пособничающими как киевскому режиму, так и западным структурам, ведущим в информационную войну и подрывную деятельность против России, заявил корреспонденту историк, писатель Дометий Завольский.

Шпионаж AJC1

«В ходе СВО в статью 280-ю УК РФ были добавлены пункты о публичных действиях направленных против Вооружённых сил РФ и против безопасности государства. Возникают вопросы, как можно классифицировать, к примеру, деятельность межрегионального профсоюза «Альянс учителей».

Эта организация стала известна в июле 2022 года своим признанием, что передала западным СМИ и киевскому режиму личные данные российских педагогов, отправившихся работать на освобождённые территории б. УССР.

Сетевые каналы этой организации с августа и по сей день размещают открытые призывы к учителям и родителям не допускать в школах уроков с политинформацией не только об СВО, но в целом о «путинских войнах», срывать «насаждение патриотизма».

Поступают также сообщения, что формально занимающийся с 2002 г. мониторингом фактов экстремизма и нетерпимости информационно-аналитический центр «Сова», печально известный своими тенденциозным антирусским и антихристианским подходом и признанный иноагентом, готовит для своих британских спонсоров доклады, из которых западная общественность должна узнавать о якобы ультранационалистическом характере Российского государства, общества, РПЦ.

Можно возразить, что деятельность оппозиционную или просто неприятную для чьих-то патриотических чувств не всегда можно классифицировать как экстремистскую. Кроме того, с начала СВО мы сталкиваемся чаще не с зарегистрированными организациями антироссийской направленности, а с неформальными сетями симпатизантов киевского режима.

Тем не менее, можно вспомнить о случае, когда в России был создан режим особой нетерпимости против заметной части политического спектра. В начале 2000-х гг. в РФ наряду с борьбою против исламистского экстремизма приоритетом правоохранительной деятельности была объявлена борьба с экстремистскими проявлениями русского национализма.

В течение ряда лет эта тема оставалась в центре внимания государства и общественности. Был ликвидирован ряд неформальных и подпольных организаций, арестована и осуждена часть ультраправых активистов, в том числе, по обвинениям в террористической деятельности.

На тему «противодействия неонацизму» создавались и художественные произведения. Сказать по чести, они грубо и неизобретательно демонизировали носителей правых взглядов, которые выставлялись марионетками криминала либо зарубежных разведок.

Отношение к тем событиям неоднозначно. Многие лица, держащиеся вполне умеренных национальных взглядов, уверены: в тот период радикализм большинства русских правых, не говоря о распространении неонацистских идей, преувеличивался в порядке кампанейщины.

По ряду уголовных дел остаются вопросы об объективности расследования, о роли отдельных фигурантов. Факты же ультраправого политического экстремизма (часто на поверку являвшиеся проявлениями недостатка социальной культуры) всячески раздувались либеральными кругами, смаковавшими выражение «русский фашизм». Отметился в той кампанейщине и центр «Сова».

Участники же серьёзно тогда задавленного российского «правого движа» с тех пор изменились. Одни уже в 2014 г. из русских превратились в «киевских». Другие же, сохраняя оппозиционность, изменили свои взгляды на эстетику, риторику, цели, методы общественной деятельности, поддерживают любые действия российского государства в защиту русских, но требуют от него большей решимости.

Однако как ни относись к объективности и добросовестности тогдашней «борьбы с экстремизмом», правый экстремизм в 2010-е годы перестал быть сколь-либо заметным фактором российской политической жизни.

Сегодня Россия сталкивается с куда более реальной угрозой саботажа, шпионажа, диверсий от сторонников киевского режима. В конечном счёте, как и перед началом СВО, упредившей мартовское наступление ВСУ, ставка противником делается на рост алармизма, на откол общества от государства, якобы бездействующего или захваченного «либералами».

Возможно, именно с этой целью в левых кругах, после событий перестройки разочаровавшихся в революционных идеях, долгое время насаждался миф о якобы чисто «либеральном» характере февральской революции.

«Левого экстремизма, разрушительных левых переворотов не бывает, левые приходят и спасают страну от либералов», — фактически учит сей тезис, уже несколько лет продвигаемый в России не только левыми активистами, но спецслужбами киевского режима, с 2014 г. ведущими подрывную работу в российском информпространстве.

В накаляющейся военной и общественно-политической обстановке государство должно нанести решительный удар, как по агентуре киевского режима, так и по вновь почувствовавшим безнаказанность «инициативникам», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники ФСБ задержали директора по качеству авиационного завода одного из заводов столичного региона по подозрению в отправке чертежей авиадеталей в б. УССР.

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