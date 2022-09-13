Москва, , 10:46 — REGNUM В Московской области за государственную измену задержан сотрудник авиационного оборонного завода, который занимал должность директора по качеству продукции, сообщили 13 сентября в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

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По данным ФСБ, задержанный, имея допуск к технической документации с грифом «совершенно секретно», на мобильный телефон фотографировал фрагменты чертежей деталей боевой авиационной техники, а затем передавал их в б. УССР.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Он заключён под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, к 13 годам колонии строгого режима и к штрафу приговорён 13 мая за госизмену бывший сотрудник ФСБ.

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