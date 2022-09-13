* запрещённая в России организация

Кабул, 13 сентября, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Официальный представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид назвал доклад специального докладчика ООН по правам человека в Афганистане Ричарда Беннета «предвзятым и далёким от реальности». Об этом сообщает агентство «Шафакна».

(сс) Olgamielnikiewicz Афганистан

Муджахид заявил, что Беннет «недооценил» сотни событий в Афганистане за последний год, и указал на несколько конкретных случаев, основанных на неверных представлениях и ложной информации.

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Напомним, представляя свой доклад Совету по правам человека, Ричард Беннетт заявил о тяжёлой ситуации с правами человека в Афганистане. Он добавил, что нет другой такой страны в мире, где женщины и девочки были лишены основных прав человека только из-за своей половой принадлежности.

Представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что ему не известно о каких-либо угрозах жизни женщин в Афганистане. Он добавил, что сейчас ни одна женщина не погибает в войнах и набегах и не теряет своих близких. Между тем, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обвиняются в массовых убийствах мирных жителей в Панджшере и Андарабе.

Муджахид также заявил: «Теперь никто не может пренебречь честью афганской женщины, и ни один невинный ребёнок ни одной афганской женщины не был брошен в тюрьму».

Представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сказал, что университеты открыты для женщин и девушек, и тысячи женщин работают в сфере образования, здравоохранения, паспортных столах, аэропортах, полиции, СМИ, банках и других секторах. В то же время, женщинам запрещено работать в большинстве государственных учреждений, а девочки старше шестого класса не могут ходить в школу.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) далее заявил, что все права этнических и религиозных меньшинств в Афганистане защищены: «Никто из них не был убит, ни заключён в тюрьму, им не мешали совершать религиозные обряды, и им не предъявлялись какие-либо обвинения».

Но Ричард Беннетт предупредил на заседании Совета по правам человека, что хазарейцы и другие шиитские общины в Афганистане сталкиваются с «систематическими» нападениями, которые могут быть признаны преступлением в соответствии с международным правом.

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После прихода к власти в Афганистане талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) хазарейцы много раз становились объектом смертоносных нападений. По мнению правозащитников, эти нападения являются актами геноцида. Некоторые суннитские секты, в том числе суфии, также стали жертвами нападений. Точно так же сикхское и индуистское меньшинства покинули Афганистан из-за угроз безопасности.

Представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что сотни нападений на места отправления культа были предотвращены, а если имели место исключительные случаи, виновные были арестованы и приговорены к суровому наказанию.

Далее Муджахид упомянул об общей амнистии, объявленной талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). При этом Беннет заявил в своем отчёте, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не выполнили это обещание.

Представитель радикалов добавил, что в отчёте ООН «все эти позитивные события предвзято не упоминаются и не оцениваются».

«Это перевёрнутое с ног на голову суждение показывает, что всемирная организация открыто злоупотребляет своими прерогативами и распространяет ложную информацию», — указал Муджахид.

Пресс-секретарь движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что с сайтов ООН транслируются «безответственные» заявления, и враждебная позиция организации направлена против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всегда опровергали отчёты международных организаций и правозащитников.