Кабул, , 15:44 — REGNUM Районы, где проживают хазарейцы-шииты в Афганистане, недавно стали свидетелями смертоносных террористических атак, что вызвало обеспокоенность по поводу ситуации с безопасностью в этих районах. Об этом говорится в обзоре агентства «Шафакна».

Взрыв Иван Шилов © ИА REGNUM

Последний случай имел место вечером 10 сентября — в районе «Даште-Барчи» на западе Кабула, население которого в основном составляют хазарейцы, где в течение получаса произошли два взрыва.

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Первый взрыв произошёл перед торговым рынком «Бахар Сараб», второй — в районе «Пуле-Хошк». В этих районах собираются разносчики и продавцы фруктов, и по этой причине здесь всегда многолюдно.

Представитель министерства внутренних дел правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердил факт этих взрывов и сказал, что они были вызваны взрывчаткой, заложенной в двух велосипедах. Он добавил, что в результате пострадали несколько мирных жителей, но точной статистики не привёл.

Представитель полицейского управления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) города Кабул также подтвердил факт взрыва и сообщил, что в результате него пострадали три человека.

Но местные источники сообщили корреспонденту «Шафакна», что по меньшей мере 16 человек получили ранения и были доставлены в ближайшую больницу.

Согласно этим источникам, раненые были доставлены в больницу местными жителями, а талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не сотрудничали в этом отношении и прибыли очень поздно.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрывы, но до этого ответственность за нападения на хазарейцев брала на себя группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Невнимание талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к обеспечению безопасности

С тех пор как «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взял под свой контроль Афганистан, в шиитских районах страны произошли смертоносные нападения, но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не обращали внимания на безопасность этих районов.

Жители шиитских районов Афганистана говорят, что силы безопасности «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не заботятся об обеспечении безопасности этих районов и преследуют свои цели.

Реза, житель западного Кабула, говорит: «В западном Кабуле проживает более миллиона человек, но чиновники 13-го и 18-го округов не уделяют никакого внимания обеспечению безопасности. Каждый день происходят взрывы, каждый день продолжаются точечные убийства, с каждым днём увеличивается количество вооруженных ограблений».

«В прошлом году талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) думали только о преследовании людей, а не об обеспечении безопасности людей», — добавил он.

Афганистан (сс) Olgamielnikiewicz

Хаджи Курбан, другой житель западного Кабула, сказал: «В этой стране никто не берёт на себя ответственность за безопасность хазарейцев. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не заботятся о безопасности людей, как и правительство Ашрафа Гани. Никто не обращает внимания. Они просто ищут повод, чтобы арестовать и истязать простых людей. Для них не имеет значения, что происходит взрыв и гибнут люди».

До этого различные международные институты обвиняли талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в пренебрежении безопасностью хазарейцев-шиитов и призывали их принять особые меры для этого.

Совсем недавно международная организация «Хьюман Райтс Вотч» заявила, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «не смогли» обеспечить безопасность хазарейцев в Афганистане.

Продолжение целевых атак

За последние несколько лет террористические атаки на хазарейские районы в Афганистане резко участились, теракты происходили в школах, спортивных залах, больницах, на рабочих местах и на улицах.

Хазарейские активисты описывают эти нападения как «целенаправленные», характеризуя их как «резня» и «геноцид» хазарейцев, и говорят, что эти нападения являются частью исторических усилий по уничтожению хазарейцев.

С тех пор как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили Афганистан в августе 2021 года, эти нападения продолжаются, и группировка не обеспечивает безопасность мест проживания, работы и отправления культа хазарейцев-шиитов.

Ранее произошло несколько смертоносных нападений на шиитские мечети. Атакам подверглись также шиитские образовательные центры, десятки учащихся хазарейцев были убиты и ранены.

Хазарейцы подверглись террористическим атакам в дни священной для них Ашуры, многие верующие были убиты и ранены.

Теперь в хазарейских районах, кроме терактов смертников, начал применяться новый тип атак с использованием заложенных бомб, которые взрываются дистанционно. Эти атаки усилили опасения хазарейцев по поводу своей безопасности. Они говорят, что не должны становиться жертвами терактов только за то, что они «хазарейцы» и «шииты».

Хазарейцы хотят, чтобы международное сообщество и исламские страны оказали давление на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы они обратили внимание на безопасность мест их проживания и положили конец целенаправленным террористическим атакам на них.