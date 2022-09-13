Москва, 13 сентября, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Государственная измена — безусловно, тяжкое преступление. Но подобное преступление, совершенное в условиях ведущихся боевых действий в пользу непосредственного противника, — тяжелее многократно, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший преподаватель Кафедры государственного управления и политических технологий Государственного университета управления Артем Кирка.

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«Неизвестно, к какому числу жертв среди российских военнослужащих приведет впоследствии эта передача чертежей авиационных деталей. Виновный, в случае наличия доказательств его вины в рамках судебного разбирательства, конечно же, должен понести заслуженное наказание. Но только в том случае, если его вина будет, безусловно, доказана.

Надо учитывать, что подозреваемый по должности относится к топ-менеджменту компании, следовательно, нельзя не учитывать возможность внутрикорпоративного конфликта — человека могли и подставить. Надеюсь, суд разберется.

В целом же очевидно, что необходимо качественно повышать степень контроля за распространением информации среди лиц, имеющих отношение к критически важной инфраструктуре нашей страны, а также объектам военно-промышленного комплекса.

Эпоха, когда шпионы передавали ценную информацию в искусственных булыжниках, давно прошла — известны случаи, когда сведения государственной важности отправлялись даже через чат онлайн-игры. Надо обратить повышенное внимание на любые средства фиксации и передачи информации, используемые данными персонами на работе.

Не менее важно повышать и уровень самоконтроля — любая на первый взгляд безобидная информация может быть использована противником.

Обыватель увидел красивую военную технику, сделал селфи или снял видео, выложил в сеть, и всё — противник увидел номерной знак, выявил воинскую часть, к которой техника приписана и сделал соответствующие выводы.

Всем нам в текущей ситуации надо стать более ответственными, более экологичными и аккуратными в информационном контексте.

Но при этом, конечно же, очень важно не вернуться в 30-е годы XX века — не устраивать массовые «охоты на ведьм», не стараться маниакально выискивать врагов народа.

Мы сильный и благородный народ, мы обязательно справимся с любыми проблемами и трудностями. Ну а предатели всегда были, есть и будут — как говорится, «в семье не без урода», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области за государственную измену задержан сотрудник авиационного оборонного завода, который занимал должность директора по качеству продукции.

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