Брюссель, , 14:25 — REGNUM Евросоюз направит спецпредставителя в Армению и Азербайджан для урегулирования ситуации, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

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«Специальный представитель ЕС Тойво Клаар незамедлительно отправится с поездкой в обе страны для поддержания необходимой деэскалации и для обсуждения следующих шагов в рамках брюссельского диалога между лидерами Армении и Азербайджана», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, обострение на армяно-азербайджанской границе началось в ночь на 13 сентября. В Армении обвинили Азербайджан в обстрелах с применением артиллерии и беспилотников и в наступлении. В Баку заявили, что позиции азербайджанских войск на границе обстреляли армянские военные. По данным МИД России, к утру 13 сентября стороны договорились о прекращении огня.

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