Москва, 13 сентября, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Доллар 12 сентября продолжил снижаться к рублю, потеряв за день почти 0,6%, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Рубль

«Пара доллар/рубль сохраняет медвежий уклон 13 сентября, тестируя уровень 60 руб. впервые с начала месяца. Утрата этой отметки может усилить давление на американскую валюту в краткосрочной перспективе.

Котировки доллара отступают уже пятую сессию подряд, что в целом соответствует самочувствию доллара на международной арене, где продолжается фиксация прибыли после обновления очередных многолетних максимумов.

На стороне рублевых быков также играет восстановление нефтяных цен, которые вернулись от январских минимумов и теперь отстаивают уровень $95 за баррель Brent.

До конца дня доллар вполне может протестировать уровень 60 руб., если предстоящий отчет по инфляции в США окажется слабее прогнозов и окажет дополнительное давление на американскую валюту по всему спектру рынка.

В среднесрочной же перспективе потенциал укрепления рубля по-прежнему представляется ограниченным.

Причем риски, связанные с возобновлением бюджетного правила, могут реализоваться уже в сентябре», — считает эксперт.

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