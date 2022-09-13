Москва, , 08:08 — REGNUM На Мосбирже 12 сентября торги открылись ростом по рублевым парам. Рубль ослаблялся не более часа, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Деньги Anton Starikov

С ростом нефтяных котировок и повышенным спросом на рисковые активы рубль отыграл дневные потери и закрылся в прибыли против всех основных валют.

Также ему оказало поддержку сообщение о возобновлении Минфином РФ размещения ОФЗ. Министерство проведёт три аукциона ОФЗ на 40 млрд рублей впервые с 24 февраля. Минфин хочет проверить спрос на облигации после длительного перерыва.

По итогам дня рубль закрылся ростом на фоне повышенного спроса на рисковые активы и ослабления доллара на Форекс. Пара доллар/рубль снизилась на 0,59%, до 60,24 руб., евро/рубль — на 0,27%, до 60,80 руб., фунт/рубль — на 1,15%, до 69,84 руб., юань/рубль — на 1,15%, до 69,84 руб.

Сегодня, 13 августа, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $93 за баррель (-1,28%). В центре внимания участников рынка находятся два события: отчет по инфляции в США и заседание ЦБ России 16 сентября.

Экономисты прогнозируют замедление инфляции в США, что способно смягчить действия ФРС США в отношении инфляции. Ожидается, что рост цен в стране по итогам августа замедлился до 8,1% с 8,5% в июле. От ЦБ РФ ожидается снижение ставки 0,5% годовых.

Торги открылись снижением по рублю. Учитывая низкую активность участников рынка по паре доллар/рубль, ожидается консолидация около уровня 60 рублей за доллар.

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