Москва, , 12:07 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, ряд депутатов находятся в командировке в Донбассе, передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Адам Делимханов находится в командировке в ДНР, Дмитрий Саблин тоже и Виктор Водолацкий», — сказал Володин.

Отметим, что ранее было принято решение о создании депутатских групп по связям с парламентами Донецкой и Луганской народных республик во главе с депутатами от «Единой России» Дмитрием Саблиным и Виктором Водолацким.

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