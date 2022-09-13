Сеул, , 11:31 — REGNUM Закон о ядерном статусе КНДР представляет собой угрозу миру на Корейском полуострове. Об этом, как сообщает Yonhap News, заявил представитель министерства объединения Южной Кореи.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

В министерстве отметили, что Пхеньян должен понять то, что закон о политике в сфере ядерных сил, усугубит международную изоляцию КНДР и усугубит её и без того тяжёлое экономическое положение. А также подчеркнули, что задача правительства Южной Кореи состоит в том, чтобы создать условия для самостоятельного отказа Пхеньяна от ядерного оружия.

Напомним, что 8 сентября Верховное народное собрание КНДР приняло новый закон о ядерных силах, который позволяет Пхеньяну наносить ядерный удар по противнику в случае угрозы.

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