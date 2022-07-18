Москва, , 12:18 — REGNUM Жители России в июле называли рубль лучшей валютой для хранения сбережений почти в два раза чаще, чем в январе (43%). Накопления в рублях держат 57% граждан, свидетельствуют результаты опроса исследовательского центра портала Superjob.ru.

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Хранят сбережения в долларах и евро более чем в два раза меньше опрошенных — 26% и 21% соответственно. Лучшей валютой для хранения накоплений евро называют всего 5%, доллар — 12%.

Уровень доверия российских граждан к американской и европейской валютам такой же низкий, как в апреле 2015 года, когда их курс резко обвалился. При этом число сторонников рубля тогда составляло 69%. В июле 2022 года уровень доверия к рублю соответствует среднему значению за восемь лет.

Опрос проведён 6–12 июня 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 335 населённых пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, крайне сложный 2020 год заставил многих людей задуматься о вложениях в активы для сбережения накоплений.

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