Баку, 13 сентября, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Вооружённые силы Армении в ходе обострения на границе с Азербайджаном в ночь на 13 сентября потеряли от 150 до 200 человек убитыми. Об этом сообщает азербайджанский информационный портал Caliber, ссылаясь на свои и источники.

Цитата из видео «Ադրբեջանական զինուժի դիրքային առաջխաղացման փորձը» Министерства обороны Армении Обострение на армяно-азербайджанской границе

По информации журналистов, также у армянской стороны якобы были уничтожены два комплекса C-300. Сообщается, что азербайджанская сторона якобы заняла важные стратегические позиции.

При этом в официальных сводках минобороны Азербайджана говорится, что азербайджанская сторона только локально отвечала на «провокации» армянских военнослужащих.

Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о 49 погибших в ходе обострения на границе с Азербайджаном. Минобороны Армении обнародовало кадры отступления азербайджанских военнослужащих.