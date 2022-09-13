Ереван, , 09:58 — REGNUM Министерство обороны Армении опубликовало видео, на котором якобы показано наступление подразделения вооружённых сил Азербайджана. Видео было размещено на сайте военного ведомства.

Обострение на армяно-азербайджанской границе Цитата из видео «Ադրբեջանական զինուժի դիրքային առաջխաղացման փորձը» Министерства обороны Армении

Сообщается, что рано утром 13 сентября азербайджанские военнослужащие якобы наступали одновременно по нескольким направлениям. На кадрах видно, как группа военнослужащих идет в одном направлении, потом люди бегут обратно, в том числе забирают, вероятно, раненых.

«На видео запечатлен один из таких экспериментов, в ходе которого противник, перейдя границу, приближается к армянским позициям, а затем, неся потери, вынужден вернуться на исходные позиции», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Армении заявили об обстрелах в ночь на 13 сентября со стороны Азербайджана с применением артиллерии и беспилотников, в результате которых есть убитые и раненые. В Баку заявили, что позиции азербайджанских войск на границе обстреляли армянские военные. Утром в Армении сообщили, что ВС Азербайджана продолжают обстрелы и попытки продвинуться вперёд. Есть неофициальные данные, что стороны договорились о прекращении огня.

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