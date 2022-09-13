Чебоксары, 13 сентября, 2022, 10:23 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге задержан и доставлен в Чувашию уроженец Нигерии, которого подозревают в крупном мошенничестве под видом «военного врача». Правоохранители полагают, что он похитил 2,7 млн рублей у жительницы республики, с которой вёл романтическую переписку, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

Жительница одного из районов республики обратилась в полицию в марте 2022 года, рассказав, что её обманул «жених» из интернета. По её словам, которые приводят правоохранители, она познакомилась на одном из сайтов с «военным врачом» из Ближнего Востока, с которым вела длительную переписку.

«Во время романтической переписки иностранный поклонник попросил получить для него ценный груз, обещая компенсировать расходы после приезда», — говорят в МВД по Чувашии.

По данным следствия, доверчивая женщина перечислила около 2,7 млн рублей. Она поняла, что стала жертвой обмана после того, как у неё продолжили требовать переводы.

Чувашские оперативники установили банкомат в Санкт-Петербурге, где злоумышленник снимал похищенные средства, а затем вышли на личность подозреваемого. Им стал 41-летний уроженец Нигерии. Его задержала в культурной столице оперативная группа, доставив под конвоем в Чувашию.

Мужчина арестован. В отношении иностранца возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Полиция проводит мероприятия по установлению возможных сообщников фигуранта уголовного дела.

Отметим, что жительницы Чувашии не раз попадались на уловки мошенников, которые представляются военными врачами. В 2019 году 52-летняя чебоксарка трижды стала жертвой мошенников, с которыми знакомилась через телефонное приложение. В общей сложности аферистам она перечислила более 1 млн рублей, в том числе «военному врачу» из США.

Подробнее: 52-летнюю чебоксарку трижды обманули иностранные «женихи»

Как сообщало ИА REGNUM , в апреле 2019 года 53-летняя чебоксарка перевела «генерал-майору миротворческих сил ООН» почти $11 тыс.

Подробнее: Любовная переписка с «генералом ООН» обошлась чебоксарке в $11 тыс