Чебоксары, , 18:57 — REGNUM В Чебоксарах 52-летняя горожанка трижды стала жертвой мошенников, с которыми знакомилась через телефонное приложение. В общей сложности аферистам она перечислила более 1 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

Чебоксарка сообщила в полиции, что вступала в переписку с иностранцами с целью знакомства через телефонное приложение. Однако через некоторое время все они начинали просить у неё деньги, придумывая разные предлоги.

К примеру, «военный врач» из США, который якобы проходил службу в «горячей точке», попросил прислать ему сначала 350 долларов на то, чтобы его заменил коллега, а затем ещё 3500 долларов на покупку авиабилетов. Другой мужчина попросил помощи «в вывозе 5 млн долларов из США в Россию», для чего пострадавшая сначала перевела 200 долларов адвокату, 4000 долларов — за доставку денег и таможенный налог, 3500 долларов — за освобождение адвоката, «задержанного в аэропорту».

После перечисления денег мошенники переставали выходить на связь.

Ещё один «друг по переписке» убедил женщину получить коробку с его деньгами, золотом и личными документами. Но сначала ей пришлось перевести 1500 долларов, «чтобы в аэропорту не вскрыли посылку», затем потребовалось ещё 4500 долларов на различные услуги.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года 53-летняя чебоксарка перевела иностранному «жениху», обещавшему перебраться на постоянное место жительство в Россию, почти $11 тыс. В правоохранительных органах она рассказала, что познакомилась с ним на одном из сайтов знакомств, он представился «генерал-майором миротворческих сил ООН». Через несколько месяцев он предложил продолжить отношения на другом уровне и переехать в Россию, попросив денег на билеты и визу.

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