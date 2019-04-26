Любовная переписка с «генералом ООН» обошлась чебоксарке в $11 тыс

Чебоксары, , 05:37 — REGNUM Жители Чувашии продолжают попадаться на различные уловки мошенников. В Чебоксарах полицейские возбудили уголовное дело по факту мошенничества в отношении 53-летней чебоксарки, которая перевела иностранному жениху, обещавшему перебраться на постоянное место жительство в Россию, почти $11 тыс., сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

В полиции женщина рассказала, что на одном из сайтов знакомств она познакомилась с мужчиной, представившимся «генерал-майором миротворческих сил ООН». Переписка шла несколько месяцев, затем мужчина предложил продолжить отношения на другом уровне и переехать в Россию.

«53-летней потерпевшей он сообщил, что по партнерской программе «сначала в нашу страну въедет его багаж, после его активации, приедет и он». Денег на эти цели у генерал-майора не оказалось, он предложил женщине оплатить все затраты, потом при встрече обещал все компенсировать», — говорят в полиции.

В результате в общей сложности женщина перевела злоумышленнику почти $11 тыс. Почти всю сумму она получила, оформив в банке кредит. Возбуждено уголовное дело, для установления обстоятельств и личности подозреваемого проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

Напомним, в ноябре 2016 года в полицию обратилась 53-летняя чебоксарка, которой виртуальная любовь с иностранцем — «американским военным» — обошлась в 400 тыс. рублей. Со слов пострадавшей, она познакомилась с мужчиной в социальной сети, он предложил продолжить общение по электронной почте. В ходе переписки рассказал, что является гражданином США, а в настоящее время проходит службу в качестве международного наблюдателя в Сирии. «Военный» убедил женщину в том, что хочет встретиться, а после окончания службы жениться на ней. После месяца переписки он сообщил, что подает в отставку и готов переехать в Россию на постоянное жительство. Для этого ему понадобилось открыть счет в английском банке, помочь ему в этом он попросил жительницу Чебоксар.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года в чувашской полиции отмечают трёхкратный рост хищений с использованием сети интернет и средств мобильной связи, в структуре мошенничеств на них приходится свыше 65% преступлений. Глава МВД по Чувашии Сергей Неяскин ранее сообщал, что в прошлом году жертвами «бесконтактных хищений» стали 1510 жителей, причинённый ущерб превысил 69 млн рублей. Фигурантами уголовных дел стали 180 человек. Сами мошенники в ходе допросов говорят, что преступления совершаются «за счёт доверчивости граждан».

МВД по Чувашии настоятельно рекомендует быть менее доверчивыми в общении с незнакомцами и прежде чем расставаться с денежными средствами, перепроверять поступающую информацию.

Читайте ранее в этом сюжете: Цветы прокурору, «налог» на доход: мошенничества в Чувашии