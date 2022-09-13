Берлин, 13 сентября, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Немецкие боевые танки Leopard нужно скорее поставить киевскому режиму, полагает глава комитета бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер из партии «зелёных». Об этом он заявил в опубликованном 13 сентября интервью медиагруппе Bayern.

Иван Шилов ИА REGNUM Бундестаг

По его словам, военная промышленность на территории б. УССР в значительной степени уничтожена Россией. Рано или поздно придётся поставить Киеву современные западные боевые танки.

«Я думаю, что мы должны поставить основные боевые танки Leopard как можно быстрее, чтобы предотвратить ненужную гибель солдат [киевского режима]», — сказал Хофрайтер.

Сопредседатель входящей в правящую коалицию ФРГ партии «Союз-90»/«зелёные» Омид Нурипур заявил 12 сентября в интервью Augsburger Allgemeine, что поставки вооружений Киеву следует нарастить до прихода холодов. Киевским войскам нужна поддержка для освобождения территории, оружие можно направить из запасов бундесвера и промышленности, полагает он.

Читайте также: Германия достигла предела поставок оружия Киеву — министр обороны ФРГ