Берлин, , 16:58 — REGNUM Германия вышла на пределы своих возможностей в сфере поставок Киеву оружия из резервов бундесвера, заявила 7 сентября министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт на пленарном заседании Бундестага.

Германия Petra B. Fritz

По её словам, речь не идёт об ослаблении поддержки Киева, но запасы бундесвера близки к истощению.

«Мы не ослабим усилий по поддержке [киевского режима]. Мы передали невероятно много из запасов бундесвера», — сказала Ламбрехт.

«Но я заявляю здесь же предельно ясно — мы на пределе», — добавила министр обороны ФРГ.

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