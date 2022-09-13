Москва, 13 сентября, 2022, 08:15 — ИА Регнум. По итогам дня 12 сентября баррель нефти марки Brent подорожал на 2,14%, до $94,21. Росту котировок способствовало общее ослабление доллара на рынке Форекс, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Также росту цен нефть помог и повышенный аппетит к риску в ожидании выхода данных по потребительским ценам в США за август. Отчет выйдет 13 сентября в 15:30 мск.

Экономисты прогнозируют замедление инфляции в США, что способно смягчить действия ФРС США в отношении инфляции. Ожидается, что рост цен в стране по итогам августа замедлился до 8,1% с 8,5% в июле.

Сегодня, 13 августа, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $93 за баррель (-1,28%). Покупатели отступили от $95,12, заняв выжидательную позицию перед публикацией американской статистики.

Если значение индекса потребительских цен совпадет с прогнозом или окажется ниже его, то индекс доллара продолжит нисходящее движение.

В этом случае рост котировок усилится до отметки $96 за баррель. Поддержкой выступает уровень $91,60

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