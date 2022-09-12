Москва, 12 сентября, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Сегодня, 12 сентября, по состоянию на 15:25 по мск ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,88%, до $93,66 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС США уже меньше давят на рынки сырья.

Сегодня практически все товарные позиции, кроме пшеницы, торгуются в зелёной зоне. Впрочем, это продолжение технического отскока после резкой просадки на прошлой неделе.

На ближайшее время на рынке новых идей нет, впрочем, они могут появиться в любой день, учитывая, что сезон ураганов в Мексиканском заливе уже скоро.

Инвесторы будут следить за статистикой по запасам, но уровень $90 за баррель пока смотрится сильной поддержкой», — пояснил эксперт.

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