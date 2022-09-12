Москва, 12 сентября, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Сегодня, 12 сентября, по состоянию на 15:20 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,57%, до 60,25 рубля. Евро теряет скромные 0,03%, торгуясь по 60,94 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Pixabay.com Доллар и евро

«Евро смотрится сильнее доллара на международном валютном рынке, продолжая отыгрывать решение Евроцентробанка о повышение ключевых ставок.

Рубль же сохраняет стабильность, чему, в частности, способствуют оптимистичные заявления в выступлении президента РФ Владимира Путина.

Так, он констатировал замедление падения ВВП, рост кредитной активности, значительный торговый и бюджетный профицит, прогноз инфляции по итогам 2022 года на уровне 12%.

На неделе самым значимым событием для рубля обещает быть заседание ЦБ России 16 сентября, относительно решений которого сейчас на рынке нет единства», — пояснил эксперт.

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