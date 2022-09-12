Москва, , 13:23 — REGNUM Нефть марки Brent 9 сентября подскочила почти на 5%, но все равно завершила неделю в минусе — слишком масштабными были предыдущие потери, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Добыча нефти Кирилл Аристов

«Оттолкнувшись от минимумов в районе $87,25 за баррель, Нефть Brent вернулась за пределы уровня 90 долларов и поднялась до $93, тестируя этот уровень на торгах 12 сентября.

Подъем котировок от январских минимумов выглядит уместно с технической точки зрения — трейдеры подбирают изрядно подешевевшие контракты, увидев также подпитку на мировых финансовых рынках, где господствуют покупатели.

Уолл-стрит задает своим коллегам позитивный тон в преддверии отчета по инфляции в США, который должен отразить дальнейшее замедление роста потребительских цен.

В остальном значимых предпосылок для уверенного роста нефти не наблюдается. Опасения рецессии лишь на время поутихли, но учитывая агрессивную политику ФРС США и ЕЦБ, эти страхи еще вернутся и будут препятствовать подъему фьючерсов.

В краткосрочной перспективе барьером для нефти является ситуация в Китае, где угроза ослабления спроса все реальнее из-за карантинных ограничений в ряде провинций.

Техническая картина рынка улучшилась, но вовсе не гарантирует возвращения к отметке $100. При появлении малейшего негатива со стороны потребления и спроса в игру вернутся продавцы.

В ближайшей перспективе в центре внимания будет поведение нефти Brent в районе уровня $90 за баррель», — предполагает эксперт.

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