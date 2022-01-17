Абу-Даби, , 10:21 — REGNUM 16 января представители Южной Кореи и ОАЭ подписали предварительное соглашение о купле-продаже южнокорейских зенитных ракет средней дальности класса «земля-воздух», сообщает Yonhap News.

Ракета (сс) geralt

Согласно опубликованным данным, подписание документа состоялось после того, как президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провёл в Дубае переговоры с премьер-министром ОАЭ шейхом Мохаммедом бен Рашидом Аль Мактумом.

По предварительным данным, сумма сделки составит $3,5 млрд.

Напомним, что министерство обороны ОАЭ сообщило о планах приобретения южнокорейских ракет в ноябре 2021 года.

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