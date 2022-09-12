Москва, , 13:29 — REGNUM Россия будет добиваться всех поставленных целей специальной военной операции Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации и демилитаризации на территории б. УССР. Об этом 12 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Василий Иванов © ИА REGNUM

«Специальная военная операция продолжается. Она будет продолжаться до достижения тех целей, которые изначально были поставлены», — сказал он в ответ на вопрос о том, пользуется ли военное руководство РФ полным доверием президента России Владимира Путина после недавнего контрнаступления ВСУ.

Также Песков не стал отвечать на вопросы о нанесении Россией ударов по критической инфраструктуре на территории б. УССР и о том, планируется ли в РФ мобилизация из-за контрнаступления бандеровских формирований.

«Оба этих вопроса не относятся к моей компетенции, оба вопроса относятся к компетенции Минобороны», — пояснил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член пресс-секретарь президента РФ Дмитрий заявил, что в данный момент не ведётся речи об отводе российских войск с Запорожской АЭС, главным является вынудить киевский режим прекратить вести обстрелы атомной электростанции.