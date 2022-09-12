Москва, 12 сентября, 2022, 13:21 — ИА Регнум. В данный момент не ведётся речи об отводе российских войск с Запорожской АЭС, главным является вынудить киевский режим прекратить вести обстрелы атомной электростанции. Об этом 12 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Сейчас не идёт речи об отводе войск. Сейчас идёт речь о главном. Это вынудить [Киев] прекратить варварские обстрелы объектов на территории станции, что чревато очень печальными и катастрофическими последствиями», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о том, готова ли Москва по просьбе МАГАТЭ отвести войска от ЗАЭС.

При этом Песков отметил, что Россия продолжает призывать все страны миры употребить всё своё влияние на киевский режим для того, чтобы он прекратил ежедневные обстрелы территории Запорожской АЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что когда удастся восстановить линию энергетической передачи и отодвинуть линию соприкосновения дальше от Запорожской АЭС, станция может быть перезапущена.