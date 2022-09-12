Москва, 12 сентября, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Сегодня, 12 сентября, доллар дешевеет к рублю четвертую сессию подряд, но действует планомерно и удерживается над ключевым уровнем 60 рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Котировки по-прежнему торгуются в узком диапазоне и сегодня удерживаются выше промежуточной поддержки 60,50 руб., торгуясь с символическими потерями.

Судя по поведению пары доллар/рубль, российская валюта всеми силами пытается укрепить свои позиции, но не располагает достаточными аргументами для демонстрации уверенной восходящей траектории.

На определенном этапе эти попытки могут смениться снижением, особенно на фоне возвращения нерезидентов из «дружественных» стран, часть которых решит избавиться из российских активов.

Еще более значимой сдерживающей силой для «россиянина» является грядущее возобновление модифицированного бюджетного правила.

В ближайшей перспективе надавить на рубль может очередное снижение ставки Центобанком России в сочетании с потенциальным возобновлением падения нефтяных цен после недавнего восстановления — риски для спроса снова проявятся.

Техническая картина пока остается без значимых изменений — о более направленном движении можно будет говорить в случае пробоя зоны 59,50 руб. или барьера в области 61,50 руб., который помешал росту американской валюты на прошлой неделе», — считает эксперт.

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