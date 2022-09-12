Москва, , 08:11 — REGNUM Рубль по-прежнему стабилен относительно иностранных валют, удерживая позиции в ранее сформированных ценовых диапазонах, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

На Мосбирже рубль 11 сентября закрылся разнонаправленно к иностранным валютам. Пара доллар/рубль снизилась на 0,21%, до 60,60 руб., фунт/рубль — на 0,48%, до руб., юань/рубль — на 0,09%, до 8,72 руб. Пара евро/рубль подросла на 0,98%, до 60,97 руб.

Торговая активность на валютном рынке остается низкой. Индекс доллара корректировался вниз после того, как ранее обновил максимум с декабря 2002 года. Фиксацию прибыли вызвал в четверг (8 сентября) глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл.

В конце недели рубль получил поддержку от нефтяного рынка. Покупатели в нефти смогли поднять цену выше $90 за баррель.

На нефтяном рынке сохраняется высокая волатильность на фоне опасений снижения предложения российской нефти и неопределенной ситуации в мировой экономике. Штаты по-прежнему настроены ввести потолок цен на нефть из России.

Курс доллара может попробовать выйти за нижнюю границу восходящего тренда, при этом опустившись в нижнюю часть диапазона 60–61 рубля. Тем не менее укрепление рубля носит локальный характер ввиду отсутствия значимых драйверов.

Министерство финансов США подтвердило, что режим потолка цен на российскую нефть начнет действовать с 5 декабря 2022 года. В свою очередь, президент России Владимир Путин предупредил, что в случае введения каких-либо нерыночных ограничений, страна вообще откажется от поставок газа тем государствам, которые поддержат эти ограничения.

Сегодня, 12 сентября, на торгах в Азии рубль торгуется в минусе к доллару и евро. Нефть марки Brent стоит $91,75. Курс доллара может попробовать выйти вверх к 61,50 руб.

Если закрепиться выше не получится, то можно ожидать снижения курса доллара до 60 рублей. Значимых драйверов для валютного рынка нет, поэтому валютные пары к закрытию дня могут развернуться вниз.