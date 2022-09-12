Москва, , 13:28 — REGNUM Выборы, которые прошли в российских регионах, были организованы на высоком уровне и не сопровождались существенными сбоями или происшествиями. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 12 сентября журналистам.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он отметил, что в Кремле ориентируются на заявления Центризбиркома о выборах. Выборы состоялись, они были организованы и проведены на весьма высоком уровне, без каких-либо сбоев, происшествий, замечаний, которые способны так или иначе повлиять на итоги выборов.

«Ориентируемся вот на эти заявления избиркома», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, в 15 регионах России с 9 по 11 сентября прошли выборы высших должностных лиц. В 14 регионах это были прямые выборы, в Адыгее — через голосование в парламенте. Также избирались депутаты шести законодательных собраний, 12 советов депутатов административных центров субъектов, а также депутаты органов местного самоуправления.

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