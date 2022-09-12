Москва, , 13:13 — REGNUM Президент России Владимир Путин осведомлён о всех действиях Вооружённых сил РФ в рамках специальной военной операции на территории б. УССР. Об этом 12 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Разумеется, всё, что происходит, любые действия, которые делают военные в ходе специальной военной операции, докладываются Верховному главнокомандующему. Президент находится в постоянной, можно сказать, круглосуточной связи с министром обороны и со всеми военачальниками», — заявил Песков.

«Естественно, по-другому и быть не может в ходе выполнения специальной военное операции», — указал он.