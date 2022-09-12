Москва, 12 сентября, 2022, 18:16 — ИА Регнум. Темпы роста ввода жилья на Дальнем Востоке почти в два раза превысили среднероссийский уровень. Об этом сегодня, 12 сентября, в ходе оперативного совещания с вице-премьерами заявил полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев подводя итог работы Восточного экономического форума, сообщает пресс-служба правительства России.

Dfo.gov.ru Юрий Трутнев

«Новым направлением в работе по развитию Дальнего Востока стала подготовка мастер-планов. Подготовлено уже 17 мастер-планов из 25, порученных главой государства. Лучшими на сегодняшний день являются проекты Петропавловска-Камчатского, Улан-Удэ, Магадана», — сказал Трутнев.

По его словам, строительству жилья на Дальнем Востоке способствует программа Дальневосточный гектар.

«Сегодня более 40% полученных площадок используется для строительства жилья. Результат у этой работы уже есть. В 2021 году темпы роста ввода жилья на Дальнем Востоке почти в два раза превысили среднероссийский уровень. При этом для нас крайне важно, что начала снижаться разница стоимости жилья между регионами Дальнего Востока и центральной полосой России. Ещё в 2019 году она составляла более 15%, сегодня уже 6%. Вся эта работа позволит сделать жильё на Дальнем Востоке доступным, создать комфортные условия для жизни людей, будет способствовать притоку людей в регион», — добавил полномочный представитель президента в ДФО.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Бурятии за семь месяцев с начала года предоставлено 207 участков по программе «Дальневосточный гектар».

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