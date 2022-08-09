Улан-Удэ, , 09:10 — REGNUM На территории Бурятии за семь месяцев с начала года предоставлено 207 участков по программе «Дальневосточный гектар». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Пригород Улан-Удэ Правительство Бурятии

Добавим, что за весь 2021 год было оформлено 519 гектар земли. Всего с начала действия программы, то есть с 2019 года поступило более 7,1 тыс. заявок.

«2666 гектаров общей площадью 3263 га предоставлено, в том числе 378 под строительство жилья и 239 под личное подсобное хозяйство», — отметили в правительстве.

Чаще всего участники используют землю в сельскохозяйственных целях — для разведения садов и скота. Однако есть исключения. Так, братья Андреевские в селе Турунтаево на своём участке оборудовали полигон для стендовой стрельбы, куда могут приехать все желающие.