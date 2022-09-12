Москва, 12 сентября, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Результат по единому дню голосования был предопределен. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 сентября, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

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«Результат был предопределен… Это хороший результат для нас», — сказал Миронов на пресс-конференции в Москве.

«В целом мы удовлетворены, единственная досада — Пензенская область, но здесь выводы мы сделаем», — отметил также лидер партии.

В ходе выборов в Заксобрание Пензенской области за партии «Справедливая Россия — за правду» и «Новые люди» голоса разделились 3,3% и 2,88% соответственно.