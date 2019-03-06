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ИА REGNUM

Единый день голосования 11 сентября 2022 г — все новости

В единый день голосования 11 сентября 2022 года в Российской Федерации пройдут избирательные кампании различного уровня. Подробности в трансляции ИА REGNUM.

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