Единый день голосования 11 сентября 2022 г — все новости
В единый день голосования 11 сентября 2022 года в Российской Федерации пройдут избирательные кампании различного уровня. Подробности в трансляции ИА REGNUM.
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