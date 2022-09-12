Москва, 12 сентября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. За несколько последних дней биткоин подорожал на 15%. Однако это вовсе не повод для чрезмерного оптимизма и надежд на скорые ценовые рекорды, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

Иван Шилов ИА REGNUM Криптовалюта

«Дело в том, что в августе темпы роста продовольственных цен в США слегка замедлились, вследствие чего инвесторы стали активно приобретать рисковые активы: американский фондовые индексы впервые за последний месяц закрыли неделю в плюсе.

Тем не менее не стоит забывать о словах представителей ФРС, которые говорят прямо о нежелании повторять прошлогодние ошибки и слишком халатно относится к инфляции.

Таким образом, жесткая монетарная политика ведомства будет сохраняться еще долго время, а значит руки спекулянтов будут по-прежнему связаны высокой стоимостью займов.

Сейчас биткоин торгуется вблизи максимальных значений с конца августа, где его начали активно продавать как пессимисты, так и покупатели, которые приобрели монеты в преддверии недавнего роста цены.

Причин для смены настроений на рынке нет, так что стоит дальнейший рост котировок выглядит маловероятным. При этом возможности для падения по-прежнему остаются:

В скором времени криптовалюта может вернуться к $19 тысячам, в то время как не стоит исключать шансов увидеть биткоин по $10 тысяч», — полагает эксперт.

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