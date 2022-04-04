Москва, , 11:56 — REGNUM Складывается ощущение, что крипторынок (и не только) уже устал от текущего инфоповода: новости об ужесточении денежно-кредитной политики, растущих ценах на сырье, возможных проблемах в мировой экономике, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский.

Криптовалюты Namecoin

«Трудная ситуация сейчас наблюдается буквально везде, о чем, в том числе, говорят и свежие данные по инфляции из Турции, где потребительские цены выросли на 61%.

Разумеется, там имеется своя специфика, например, вместо повышения ставок Эрдоган их снижал, чем стимулировал отток валюты, однако сомневаться в том, что и в других странах данный показатель увеличится на рекордную величину почти не приходится.

В такой ситуации рост рискованных активов, вроде криптовалюты и акций технологических компаний, выглядит иррационально.

При этом, какие-либо инфоповоды, которые могут привести к ощутимым изменениям на рынке попросту отсутствуют. В криптовалютной индустрии продолжают протекать рутинные процессы: появляются новые проекты, почти не отличающиеся от уже существующих.

Криптобиржи интегрируют новые методы покупки цифровых активов, блогеры пытаются убедить слушателей в неизбежном доминировании блокчейна в будущем и т.д. Однако все это выглядит слишком незначительным для начала ценового ралли.

Пожалуй, наиболее значимым событием являются попытки властей Австралии зарегулировать DAO — децентрализованные автономные организации, которые де-юре не имеют собственников, а все вопросы, в теории, решаются всеми держателями монет.

Мировые регуляторы, в частности FATF, склонны считать, что на деле без конкретных бенефициаров пока не обходится, да и сам факт того что монеты подобных проектов распределены неравномерно и большая часть находится у узкой группы лиц отрицать сложно.

Из-за этих нюансов регуляторы не смогли однозначно сформировать свою позицию, так что в случае успеха инициативы рынок получит прецедент для дальнейшего развития.

В текущей ситуации наиболее вероятно падение котировок до мартовских минимумов — $37 тысяч за биткоин (BTC)», — предполагает эксперт.

Читайте также: Эксперт рассказал о судьбе криптовалюты в России