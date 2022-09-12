Нью-Дели, 12 сентября, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Семь человек погибли, ещё трое получили ранения в результате столкновения автобуса с грузовиком в штате Чхаттисгарх в Индии. Об этом сообщает 12 сентября газета Hindustan Times.

(сс) Lingaraj GJ Автомобильное движение в Индии

По данным полиции, водитель автобуса, который следовал из Корбы в Райпур, пытался избежать столкновения со встречным автомобилем и въехал в неподвижный грузовик.

Водителя автобуса задержали сразу после происшествия. Власти штата выразили соболезнования в связи с гибелью людей и поручили оказать помощь пострадавшим.

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