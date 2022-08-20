Нью-Дели, , 08:35 — REGNUM В западном индийском штате Раджастхан в результате столкновения трактора с прицепом с грузовым автомобилем погибли шесть человек, различные ранения получили более 20. Об этом со ссылкой на полицию 20 августа сообщает телеканал NDTV.

Индия Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, трагедия произошла с паломниками, которые следовали в тракторном прицепе из храма в деревне Рамдевра. По неустановленной пока причине в прицеп врезался грузовик.

В связи с произошедшим в Раджастхане выступил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он выразил соболезнования семьям и близким погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Как сообщало ИА REGNUM, семь человек погибли, ещё пятеро пострадали в результате столкновения «ГАЗели» с грузовым автомобилем в Дагестане.

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