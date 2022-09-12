Вашингтон, 12 сентября, 2022, 09:48 — ИА Регнум. В США обвинили северокорейских хакеров в атаках на энергетические компании США, Канады и Японии. Об этом сообщает радио «Свободная Азия» со ссылкой на данные американской компании Cisco Talos, специализирующейся на информационной и кибербезопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

Согласно опубликованным данным, северокорейская хакерская группа Lazarus Group атаковала энергетические компании США, Японии и Канады с февраля по июль 2022 года.

Между тем в докладе не раскрывается информация о том, какие именно компании подверглись хакерским атакам, а также уровень причиненного ущерба.

Как сообщало ИА REGNUM, спецслужбы США провели операцию, завершившуюся конфискацией более $30 млн в криптовалюте, якобы похищенных связанной с КНДР хакерской группой Lazarus Group.

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