Вашингтон, , 08:43 — REGNUM Спецслужбы США провели операцию, завершившуюся конфискацией более $30 млн в криптовалюте, якобы похищенных связанной с КНДР хакерской группой Lazarus Group. Об этом 8 сентября сообщает газета The Wall Street Journal​​​​​.

Криптовалюта Иван Шилов © ИА REGNUM

Для маскировки украденных криптовалют хакеры использовали порядка 12 тысяч разных адресов. Отследить движение украденных средств в сети ФБР смогло благодаря инструменту блокчейн-мониторинга и сотрудничеству с крупнейшими криптобиржами. По данным издания, изъять удалось только небольшую часть из украденных хакерами криптовалют.

Напомним, США 15 апреля ввели санкции против хакерской группы Lazarus Group, которую ФБР считает непосредственно связанной с властями КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты компании Chainalysis считают, что с января по июль 2022 года хакеры похитили криптовалюту на сумму $1,9 млрд. При этом северокорейские хакеры, включая хакерскую группу Lazarus Group, причастны к краже $1 млрд.

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