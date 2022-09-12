Москва, 12 сентября, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Торги по нефти 9 сентября закрылись ростом. Баррель нефти марки Brent подорожал на 4,33%, до $92,24, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Alireza824 Добыча нефти в Персидском заливе

Цены на нефть ускорили подъем, восстанавливаясь после падения до $87,21. Цена проседала на фоне ужесточение денежно-кредитной политики Центробанками и ралли доллара.

Коррекция по доллару вернула покупателям силу для восстановления. Также поддержка пришла от возрастающих рисков сокращения поставок топлива из России и других стран.

Министерство финансов США подтвердило, что режим потолка цен на российскую нефть начнет действовать с 5 декабря 2022 года.

В свою очередь президент России Владимир Путин предупредил, что в случае введения каких-либо нерыночных ограничений, страна вообще откажется от поставок газа тем государствам, которые поддержат эти ограничения.

Сегодня, 12 сентября, на торгах в Азии нефть подешевела на 1,44%, до $91,52 за баррель. В течение двух дней покупателям нужно срочно поднять курс до $95-96.

Если они встретят ожесточенное сопротивление при возобновлении ралли доллара, то придется готовиться к снижению цен до $85.

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