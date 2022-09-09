Москва, 9 сентября, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Сегодня, 9 сентября, по состоянию на 15:35 по мск ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 2%, до $90,95 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Richard Masoner / Cyclelicious Добыча нефти

«Локдауны в Китае продолжаются, более того, снижение инфляции отражает сокращение спроса. Регуляторы полны решимости закручивать гайки, повышая стоимость денег, а в США вновь заговорили о планах выбросить на рынок нефть из госрезервов.

Но нефтетрейдеры всё-таки считают, что уровни ниже $90 за баррель не отражают текущие реалии. Рынок продолжает восстановление после просадки в среду.

Сегодня ожидается публикация данных о количестве работающих буровых в США и Канаде, однако, не похоже, что она сможет переломить восходящий тренд — перед выходными «медведи» фиксируют прибыль.

Вероятно, на следующей неделе нефть будет консолидироваться в диапазоне $90-95 за баррель», — полагает эксперт.

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