Москва, 12 сентября, 2022, 00:44 — ИА Регнум. В России будут расти требования к избирательной системе. Об этом журналистам заявила глава ЦИК Элла Памфилова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

«Требования к избирательной системе будут возрастать с каждым годом, мы к этому готовимся, и мы делаем всё для того, чтобы отвечать этим требованиям», — сказала она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, результаты выборов были отменены на 20 участках в восьми российских регионах.