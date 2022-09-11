Москва, 12 сентября, 2022, 00:17 — ИА Регнум. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что результаты голосования отменены на 20 избирательных участках в восьми субъектах РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

«На 20 участках отменили [результаты голосования] в восьми регионах, там 288 бюллетеней, это ничтожное количество», — заявила Памфилова на онлайн-марафоне «Ночь выборов — 2022. От южных морей до полярного края».

Она уточнила, что в ряде случаев результаты голосования были отменены из-за повреждения мешков с бюллетенями.