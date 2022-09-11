Донецк, 11 сентября, 2022, 15:11 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Зайцево и Макеевку натовскими снарядами. Об этом 11 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️14:45 — н.п. Щербиновка — н.п. Зайцево: выпущено 4 снаряда калибра 152 мм; ️15:00 — н.п. Орловка — н.п. Макеевка (Червоногвардейский р-н): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Кировский район Донецка.