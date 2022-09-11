Донецк, 11 сентября, 2022, 14:26 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Донецку и Горловке восемь снарядов. Об этом 11 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️13:16 — н.п. Орловка — г. Донецк (Киевский р-н): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм; ️13:15 — н.п. Дылеевка — н.п. Горловка (Никитовский р-н): выпущено 5 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Пантелеймоновку в ДНР.